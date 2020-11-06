Эксперты назвали провайдера с самым быстрым проводным интернетом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МГТС признали провайдером с самым быстрым проводным интернетом в Москве. Соответствующее исследование провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

У МГТС (входит в группу компаний МТС) была зафиксирована самая быстрая скорость при загрузке – 111 Мбит в секунду. Что касается отдачи, то файлы в Сеть заливаются со скоростью 122 Мбит в секунду. В 2019 году эти показатели составляли 76,5 и 68 Мбит в секунду соответственно.

Второе место занял провайдер "Алмател". Его скорость составляет 102 Мбит в секунду при загрузке и 109 Мбит в секунду – при отдаче. На третьей позиции расположился "Ростелеком" со средней скоростью 77 Мбит в секунду.

Сообщается, что ряд провайдеров нарастили скорость примерно на 50%. В частности, трафик на фиксированной сети МТС в 2020 году вырос на 30%, у некоторых абонентов – на 100%. В компании считают, что в дальнейшем объемы передачи данных будут расти, поскольку свыше 80% клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит в секунду.

Тарифы с высокими скоростями получают высокий спрос из-за перехода москвичей на удаленку. Сообщается, что абоненты стали проводить больше времени онлайн. Кроме того, они чаще стали пользоваться разными сервисами, а также имеют необходимость работать с "тяжелым" контентом (видео).

В этом исследовании TelecomDaily участвовали не только лидеры абонентов, но и местные операторы связи. За октябрь было проведено несколько тысяч замеров. Для этого было использовано приложение "Мегабитус", которое разработали специалисты TelecomDaily.

Оно работает на базе российского программного обеспечения. Сообщается, что в 2020 году было проведено первое публичное исследование в сетях проводного доступа. В рамках исследования пользователи делились своими данными в приложении, на основе чего были измерены скорости у десятков столичных провайдеров.