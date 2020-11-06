Эксперты назвали провайдера с самым быстрым проводным интернетом в Москве

10:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МГТС признали провайдером с самым быстрым проводным интернетом в Москве. Соответствующее исследование провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
У МГТС (входит в группу компаний МТС) была зафиксирована самая быстрая скорость при загрузке – 111 Мбит в секунду. Что касается отдачи, то файлы в Сеть заливаются со скоростью 122 Мбит в секунду. В 2019 году эти показатели составляли 76,5 и 68 Мбит в секунду соответственно.
Второе место занял провайдер "Алмател". Его скорость составляет 102 Мбит в секунду при загрузке и 109 Мбит в секунду – при отдаче. На третьей позиции расположился "Ростелеком" со средней скоростью 77 Мбит в секунду.
Сообщается, что ряд провайдеров нарастили скорость примерно на 50%. В частности, трафик на фиксированной сети МТС в 2020 году вырос на 30%, у некоторых абонентов – на 100%. В компании считают, что в дальнейшем объемы передачи данных будут расти, поскольку свыше 80% клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит в секунду.
Тарифы с высокими скоростями получают высокий спрос из-за перехода москвичей на удаленку. Сообщается, что абоненты стали проводить больше времени онлайн. Кроме того, они чаще стали пользоваться разными сервисами, а также имеют необходимость работать с "тяжелым" контентом (видео).
В этом исследовании TelecomDaily участвовали не только лидеры абонентов, но и местные операторы связи. За октябрь было проведено несколько тысяч замеров. Для этого было использовано приложение "Мегабитус", которое разработали специалисты TelecomDaily.
Оно работает на базе российского программного обеспечения. Сообщается, что в 2020 году было проведено первое публичное исследование в сетях проводного доступа. В рамках исследования пользователи делились своими данными в приложении, на основе чего были измерены скорости у десятков столичных провайдеров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: