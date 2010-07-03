Структура ФСБ получила право требовать блокировку сайтов

11:28
11:28
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Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski
Право инициировать полную блокировку сайтов-нарушителей получил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
НКЦКИ вошел в список компетентных организаций Координационного центра доменов ".ru" и ".рф". Теперь он может жаловаться регистраторам доменов на сайты, нарушающие закон, и требовать, чтобы те прекратили делегирование доменных имен, закрыв тем самым доступ к интернет-ресурсу.
Как уточнил директор КЦ Андрей Воробьев, сотрудники НКЦКИ будут вести поиск фишинговых ресурсов и источников вредоносного ПО. Им также поручат отслеживать активность бот-сетей и других атак с использованием российских доменов. По мнению эксперта, многолетний опыт координационного центра по компьютерным инцидентам "позволит сделать российское доменное пространство еще более безопасным".
НКЦКИ учредили осенью прошлого года по приказу директора ФСБ Александра Бортникова. Специалисты центра занимаются предупреждением киберпреступлений и борьбой с ними.
Ранее сообщалось, что Росмолодежь получила право принимать решения о блокировке сайтов. По инициативе организации будут ограничивать доступ к сайтам с информацией, которая побуждает детей к совершению опасных для жизни действий. Таким образом, Росмолодежь вошла в список ведомств, принимающих решения, на основании которых Роскомнадзор вносит сайты в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
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