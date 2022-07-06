Госдума приняла закон о создании отечественного магазина мобильных приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о создании российского магазина мобильных приложений принят в третьем чтении Госдумой.

Документом предусматривается создание такого магазина и его обязательная предустановка на гаджеты.

Отмечается, что в первом чтении ГД не рассмотрела данную инициативу, при этом данное положение о создании отечественного магазина приложений появилось в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян для более оперативного принятия законодательной нормы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание отечественного магазина мобильных приложений и обязательную предустановку данного магазина на технические устройства.

Отмечается, что данная инициатива даст возможность обеспечить отказоустойчивость и бесперебойность оказания россиянам интернет-сервисов, частных и госуслуг.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений. Контролировать его разработку поручили Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

