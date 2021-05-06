Эксперт назвал ворующие трафик приложения для смартфона

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Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим рассказал агентству "Прайм" о приложениях в смартфоне, которые "съедают" трафик.
Специалист объяснил, что некоторые приложения используют для монетизации данные пользователей, которые получают в фоновом режиме. Иногда данных поступает больше, чем мы разрешили, что не только нарушает конфиденциальность, но и влияет на трафик, отметил специалист.
"Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы", – рассказал Косарим.
Он добавил, что если скачивать данные из запрещенных или непроверенных источников, то на смартфон могут самостоятельно установиться вредоносные приложения.
Чтобы прекратить кражу трафика, эксперт рекомендует отказаться от установки программ из сомнительных источников и приобрести антивирус.
Ранее эксперт рассказал, что делать, если промок смартфон.
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