В РФ разработана первая платформа для управления коллективным иммунитетом

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах появилась в России, передает RT. Разработчиком проекта стала "Платформа Национальной технологической инициативы".
В основу платформы лег искусственный интеллект, который позволит предотвращать вспышки заболевания коронавирусом. При работе система опирается на данные о здоровье сотрудников и о заболевших коронавирусом.
После этого в реальном времени происходит сбор информации о контактах людей при помощи специальных брелоков. Далее система анализирует данные и составляет прогноз о числе заболевших в следующем месяце.
Кроме того, система может рассказать и о возможных случаях заболевания при использовании сотрудниками средств индивидуальной защиты. Платформа определит группу риска, чтобы не допустить массовой вспышки заболевания.
Таким образом система формирует стратегию защиты коллектива и предлагает возможные варианты защиты.
В настоящее время в пилотном режиме система работает на заводах "СЛК Цемент" (расположены в Челябинской, Свердловской и Омской областях).
Ранее столичный сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом третьей степени премии Edison Awards, которая посвящена новым технологиям.
Портал работает в Москве с апреля прошлого года. Благодаря ему жители, болеющие коронавирусом в легкой форме, могут получать медицинскую помощь на дому и информировать город о соблюдении режима самоизоляции. Уже более 600 тысяч человек стали пользователями проекта.
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