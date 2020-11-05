Минтранс планирует создать единую систему навигации на автодорогах – СМИ

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Министерство транспорта РФ рассматривает возможность создания единой системы навигации на автодорогах. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Ранее на портале госзакупок был размещен тендер на проведение научно-исследовательских работ для потенциальной новой системы. Торги прошли 19 октября, а стоимость контракта составляет 48 миллионов рублей.

Право на исполнение госзаказа получило предприятие "ЗащитаИнфоТранс", подведомственное Минтрансу.

В сопроводительной документации по проекту указано, что существующие в России навигационные системы недостаточно объективны, поскольку ведомства должны собирать данные для геоинформационных сервисов сразу из нескольких источников.

Новая версия системы навигации подразумевает, что все подведомственные Минтрансу IT-сервисы сведут в единый контур, затем интегрируют с постоянно обновляющимися картами автодорог и добавят систему слежения через ГЛОНАСС.

Одна из перспектив использования этого комплекса – выявление и анализ аварийных участков, а также улучшение транспортной логистики, говорится в материале. Уточняется, что доступ к системе на бесплатной основе получат компании, которые разрабатывают навигационные карты и сервисы.

Ранее в столице запустили стартап-акселератор "Транспортные инновации Москвы". Свои предложения специалисты могли представить по таким темам, как "Навигация и эксплуатация городского транспорта", "Связь, контроль и учет", "Данные, алгоритмы и интеллект", "Электронная коммерция, реклама", "Безопасность", Mobility as a Service, "Народный каршеринг".

