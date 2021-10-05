Сервис "Сбербанк Онлайн" заработал после сбоя

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Специалисты восстановили функционирование сервиса "Сбербанк Онлайн" после сбоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

"Сбербанк Онлайн" работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", – говорится в сообщении.

Согласно данным Downdetector, жалобы на нестабильную работу мобильного приложения банка стали поступать в 14:00 по московскому времени.

О кратковременных сбоях сообщили более 6 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и ряда других городов РФ.