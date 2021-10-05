Роскачество назвало 5 лучших кофемашин для дома

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Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представило обновленный список капсульных и автоматических кофемашин, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В топ-5 вошли аппараты марок DeLonghi, Jura, Siemens и Philips. Лидером стала капсульная кофемашина DeLonghi (Nespresso Lattissima), стоимость которой 26 тысяч рублей.

По словам начальника отдела международных исследований Марины Боровковой, аппараты тестировались по уровню производительности, энергопотребления и уровню шума. Приготовленный напиток вслепую тестировали члены дегустационной комиссии.

Кофемашины с капсулами, по мнению экспертов, могут быть более производительными и удобными, чем автоматические, требующие тщательного ухода и регулярной очистки.

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