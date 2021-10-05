Роскачество назвало 5 лучших кофемашин для дома

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Фото: depositphotos/Padabed
Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представило обновленный список капсульных и автоматических кофемашин, сообщает сайт "Аргументы и факты".
В топ-5 вошли аппараты марок DeLonghi, Jura, Siemens и Philips. Лидером стала капсульная кофемашина DeLonghi (Nespresso Lattissima), стоимость которой 26 тысяч рублей.
По словам начальника отдела международных исследований Марины Боровковой, аппараты тестировались по уровню производительности, энергопотребления и уровню шума. Приготовленный напиток вслепую тестировали члены дегустационной комиссии.
Кофемашины с капсулами, по мнению экспертов, могут быть более производительными и удобными, чем автоматические, требующие тщательного ухода и регулярной очистки.
Ранее эксперт рассказал, какой обогреватель выбрать в квартиру. На фоне резкого похолодания среди россиян в первом месяце осени в 2,5 раза вырос спрос на обогреватели для дома.
"Городской стандарт": капсулы для кофемашин
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