Tele2 предложил пользователям протестировать 5G

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор Tele2 продемонстрировал пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы.

Владельцы смартфонов с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора на Тверской улице – от Кремля до Садового кольца.

"Несмотря на высочайшую конкуренцию в сфере покорения 5G Tele2 первой на российском рынке запустила реальную сеть пятого поколения и показала конкретные значения скорости. Сегодня мы приступаем к новому этапу масштабного проекта 5G на своей сети. Мы также предлагаем клиентам, которые уже приобрели первые смартфоны 5G, проверить их в деле в пилотной зоне Tele2. Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии – реализованы в промышленных и бытовых сценариях", – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю – на планшет или в центр мониторинга города.

Tele2 в игровом формате демонстрирует разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Два смартфона подсоединены к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражаются в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны.

"ДИТ Москвы поддерживает всех операторов, чтобы жители столицы получали качественные и доступные услуги связи. Мы упростили доступ к городской инфраструктуре. Так, уже 60% базовых станций сети Tele2 расположены на различных городских объектах. Сегодня мы видим, как операторы разворачивают пилотные зоны следующего поколения мобильной связи. Их основная цель – поиск, тестирование и демонстрация жителям и бизнесу различных сценариев применения технологий 5G. Город внимательно следит за развитием опытных зон и эффективными практиками. Мы стремимся построить безопасную и надежную инфраструктуру, что, в свою очередь, станет предпосылкой для создания новых возможностей для бизнеса", – отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее сообщалось, что компании Tele2 и Ericsson запустили на Тверской улице в столице первую в России пилотную зону 5G.

Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение для самых разнообразных задач. Сети 5G активно задействуют в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии способствует повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов.

