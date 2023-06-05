Хинштейн призвал закрепить в законодательстве РФ понятие "дипфейк"

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Понятие "дипфейк" следует закрепить в российском законодательстве, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Напомню, дипфейк – реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. Отличить их от реальной картинки становится все сложнее. А используются они зачастую не просто для развлечения", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что в сегодняшнее время, когда против РФ ведется информационная война, любые технологии, связанные с выпуском фейков, должны быть изучены. Депутат указал на тот факт, что пока в законодательстве нет понятия дипфейков, однако есть специальная база за распространение ложной информации.

В конце мая в Госдуме заявили, что в РФ следует ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ).

При этом накануне стало известно, что в российском правительстве не поддержали инициативу об уголовной ответственности за дипфейки. Автором проекта стал депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов.

В кабмине указали, что в российском законодательстве уже есть уголовная статья "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Так, незаконное распространение персональных данных, включая применение ИИ, подпадает под ее действия.

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