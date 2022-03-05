Apple планирует отказаться от зарядного порта в iPhone

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Apple может полностью отказаться от разъема для зарядки в iPhone, сообщает "Газета.ру".

ЕС призывает производителя отказаться от устаревшего проприетарного разъема Lightning и начать использовать унифицированный интерфейс зарядки стандарта Type-С. Ожидается, что руководство компании может сделать выбор в пользу беспроводного зарядного устройства.

Отмечается, что отказ от зарядного порта может обеспечить больше внутреннего пространства в iPhone, что хорошо скажется на увеличении объема аккумулятора без вреда эргономике.

Кроме того, стоимость адаптации Type-C будет выше, чем использование уже проверенной технологии беспроводной зарядки, которая есть в гаджетах компании не первый год.

Ранее компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому, то система заблокирует доступ.