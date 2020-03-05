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Общество

12:54

Путин сравнил российского программиста с Маском

технологии общество

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский программист Евгений Касперский может считаться примером инноватора. Глава государства сравнил его с американским предпринимателем, основателем Tesla Илоном Маском.

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже", – рассказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Он ответил на вопрос, в котором спрашивалось, кто в России может считаться примером для подражания, как Маск.

Как отметил Путин, Касперский не единственный человек, достойный считаться инноватором. Он напомнил, что компания "Лаборатория Касперского" является одним из лидеров в своей сфере. Однако добиться больших успехов технологической корпорации не удалось из-за искусственных ограничений со стороны других стран, подчеркнул российский лидер.

Ранее Илон Маск поделился секретами успеха.

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