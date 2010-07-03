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21:06

Google вернул российский Крым на свои карты

технологии

21:06

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Фото: скриншот Google карт

В Google заявили, что исправили ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у российских пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", – отметили в Google.

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. Председатель палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам пригласить представителя компании в парламент.

В Google признали, что небольшое количество пользователей "могут видеть некорректную информацию" и пообещали исправить ошибку в ближайшее время.

По словам директора Google по взаимодействию с органами госвласти в России Марины Жунич, ситуация является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической основы.

технологии

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