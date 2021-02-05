Аналитики рассказали о самых загружаемых приложениях начала 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Аналитическая компания Sensor Tower подготовила рейтинг самых скачиваемых приложений в начале текущего года. Об этом сообщает "Газета.ру".

По представленным данным, чаще всего пользователи скачивали мессенджер Telegram. Его загрузили 63 миллиона раз в январе. Эксперты добавили, что такой показатель в четыре раза превысил цифры за аналогичный период 2020 года.

На второй позиции топа загрузок находится китайское приложение TikTok, установленное на смартфоны свыше 62 миллионов раз. Оказалось, что 10% скачиваний пришлось на аудиторию США. При этом власти Соединенных Штатов хотели запретить приложение.

Замыкает тройку мессенджер Signal. Специалисты пояснили, что в рейтинге по скачиваниям среди пользователей Android программа заняла второе место, а у пользователей iOS – десятое.

Ранее в Telegram появился бот, способный изменять номера и голос. По словам эксперта, ранее для подобных операций требовалось устанавливать на смартфон сторонние приложения.