Эксперт перечислил признаки взлома смартфона

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Заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов в разговоре с агентством "Прайм" перечислил признаки взлома мобильных устройств.
Как правило, это нарушение работоспособности приложений, "зависание", снижение производительности устройства, быстрая разрядка аккумулятора или внезапная перезагрузка. Эксперт призвал отнестись к этому без паники и озаботиться вопросом безопасности в случае, если произойдут непонятные списания или будет скомпрометирована почта.
Пудов отметил, что "охота" за медиаконтентом или документами на устройстве, чтобы затем использовать тактику вымогательства, более характерна для публичных персон. Специалист указал, что в большинстве случаев пользователи не в состоянии самостоятельно провести диагностику устройства или получить объективные доказательства взлома.
В этой связи стоит обратиться в сервисный центр. Самостоятельно можно сбросить настройки телефона до заводских, изменить пароли и установить антивирус.
Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону.
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