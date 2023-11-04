"Туполев" запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

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Компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один – криогенное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что новый гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, включает два ТРД, использующих в качестве топлива авиационный керосин, и один ТРД, использующий криогенное топливо.

Согласно совместной патентной классификации изобретение относится к категориям "Сверхзвуковые самолеты", "Космические транспортные корабли многократного применения" и "Монтаж и размещение силовых установок".

Ранее стало известно, что второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию. Самолет уже совершил несколько полетов. В данный момент также идет строительство третьего образца ракетоносца.