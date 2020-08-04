Резидент технополиса "Москва" начал производство спецкомпьютеров с усиленной защитой

13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", ООО Фирма "АНКАД", запустит высокотехнологичное импортозамещающее производство спецкомпьютеров с высокой степенью защиты информации. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
"Спецкомпьютеры с высокой степенью защиты информации востребованы в правоохранительных и государственных структурах, на предприятиях, работающих с государственной тайной, в банках и других финансовых организациях", – объяснил специалист.
По словам Ефимова, устройства, получившие название "Криптон", основаны только на российских разработках. Заммэра подчеркнул, что компания-производитель подготовит не только сами компьютеры, но и программное обеспечение к ним.
Фирма "АНКАД" заключила контракт на поставку оборудования в 2020 году. Согласно договору, производитель поставит 100 спецкомпьютеров.
Компания является резидентом технополиса "Москва" уже шесть лет. На развитие производства она вложила почти 940 миллионов рублей. В портфеле фирмы – проекты в области финансов и энергетики, а также разработки для государственных структур и силовых ведомств.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев выразил уверенность, что в дальнейшем "АНКАД" сможет выпускать до 200 спецкомпьютеров в год. Он отметил, что рыночная стоимость устройства начинается от 170 тысяч рублей и что построено оно на материнской плате собственной разработки производителя.
Ранее сообщалось, что Москва заняла 18-ю позицию в рейтинге цифровой трансформации городов. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons. Аналитики высоко оценили инновационные решения и цифровизацию в столице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: