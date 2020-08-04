Резидент технополиса "Москва" начал производство спецкомпьютеров с усиленной защитой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", ООО Фирма "АНКАД", запустит высокотехнологичное импортозамещающее производство спецкомпьютеров с высокой степенью защиты информации. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Спецкомпьютеры с высокой степенью защиты информации востребованы в правоохранительных и государственных структурах, на предприятиях, работающих с государственной тайной, в банках и других финансовых организациях", – объяснил специалист.

По словам Ефимова, устройства, получившие название "Криптон", основаны только на российских разработках. Заммэра подчеркнул, что компания-производитель подготовит не только сами компьютеры, но и программное обеспечение к ним.

Фирма "АНКАД" заключила контракт на поставку оборудования в 2020 году. Согласно договору, производитель поставит 100 спецкомпьютеров.

Компания является резидентом технополиса "Москва" уже шесть лет. На развитие производства она вложила почти 940 миллионов рублей. В портфеле фирмы – проекты в области финансов и энергетики, а также разработки для государственных структур и силовых ведомств.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев выразил уверенность, что в дальнейшем "АНКАД" сможет выпускать до 200 спецкомпьютеров в год. Он отметил, что рыночная стоимость устройства начинается от 170 тысяч рублей и что построено оно на материнской плате собственной разработки производителя.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 18-ю позицию в рейтинге цифровой трансформации городов. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons. Аналитики высоко оценили инновационные решения и цифровизацию в столице.

