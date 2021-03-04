Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

Фото: downdetector.ru

В работе ряда сервисов компании "Яндекс" произошел сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector.com, отслеживающем работоспособность интернет-ресурсов.

По данным сервиса, свыше 80% пользователей пожаловались на работу почты, еще около 18% испытывали проблемы с сайтом. О сбоях сообщили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

В пресс-службе сервиса заявили Агентству "Москва", что к настоящему моменту сбой в работе сервиса "Яндекс.Почта" устранен, все работает в штатном режиме.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта". На текущий момент все работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.

Ранее сбой произошел в работе сервисов Google. Чаще всего пользователи жаловались на проблемы в функционировании поискового сервиса на основном сайте. О такой проблеме заявили 96% опрошенных. Еще 4% респондентов испытывали трудности при входе в учетную запись.

Сбой также затронул работу видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствовало свыше 1,5 тысячи отчетов российских пользователей. 75% опрошенных жаловались на проблемы при загрузке веб-сайта YouTube. При этом 13% не могли открыть свою страницу, а у 11% не получалось просматривать видеоролики.

