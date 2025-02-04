Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан

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В топ-5 наиболее популярных у москвичей интернет-сервисов вошли мобильный банкинг, социальные сети и мессенджеры, развлекательные платформы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги. Ими пользуются более 90% жителей столицы, рассказала заммэра города Наталья Сергунина со ссылкой на результаты опроса департамента информационных технологий.

В рамках исследования выяснилось, что практически каждый житель столицы в возрасте от 18 до 65 лет пользуется интернет-сервисами в повседневной жизни. Количество таких москвичей составило 99% от общего числа горожан.

"Исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии – 36 процентов опрошенных уже используют приложения с искусственным интеллектом для генерации текстов и изображений. А каждый пятый привык регулярно обращаться к 10–15 онлайн-сервисам", – рассказала Сергунина.

Кроме того, практически четверть участников опроса заявили, что им нравится знакомиться с новинками среди сервисов, сразу же пробуя их использовать. Однако 56% москвичей испытывают к ним умеренный интерес и чаще прислушиваются к мнению друзей и экспертов, прежде чем воспользоваться какой-либо программой.

При этом, как ранее показал опрос ВЦИОМ, более 85% опрошенных россиян получают информацию и знания из литературы, в то время как 37% респондентов предпочитают читать новости и социальные сети. Вместе с тем предпочтение новостям и новостным статьям отдали лишь 29% респондентов, а блоги выбрали 22% опрошенных.

