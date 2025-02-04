Сенатор Шейкин предложил идентифицировать "белых хакеров" через "Госуслуги"

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Замглавы Совета по развитию цифровой экономики при СФ РФ Артем Шейкин обратился с предложением в Минцифры рассмотреть возможность идентификации "белых хакеров" через портал государственных услуг. Об этом пишет РИА Новости.

"Рассмотреть целесообразность <...> идентификации исследователей, осуществляющих поиск уязвимостей в отношении программ для электронных вычислительных машин, программно-аппаратных комплексов", – говорится в документе.

В беседе с журналистами сенатор добавил, что такой законопроект уже обсуждается с различными ведомствами и участниками рынка. Соответствующие письма направлены в адрес Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Генпрокуратуры и МВД РФ.

"После получения ответов от заинтересованных ведомств и отзыва правительства РФ документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму", – сказал политик.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о уязвимости системы "умный дом" перед преступниками. Мошенники, в частности, могут получить доступ к системе и начнут собирать данные, а также смогут вмешиваться в управление устройствами и подключаться к микрофону. Также утечка данных возможна на стороне разработчика "умного дома".

