РКН может применить экономические ограничения против YouTube – СМИ

Фото: depositphotos/Djemphoto

Роскомнадзор рассматривает возможность применения экономических ограничений против американского видеохостинга YouTube. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о мерах, которые предусмотрены законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, передает издание. Ограничения рассматриваются как ответ на блокировки каналов российских СМИ на YouTube.

В частности, видеохостинг может получить запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу. Кроме того, компания может быть ограничена в совершении платежей и переводах денег.

В сентябре 2021 года YouTube удалил со своей площадки два немецких канала RT. В компании объяснили данное решение тем, что каналы публиковали ложные данные о пандемии коронавируса.