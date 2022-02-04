РКН может применить экономические ограничения против YouTube – СМИ

04 февраля, 23:06
Фото: depositphotos/Djemphoto
Роскомнадзор рассматривает возможность применения экономических ограничений против американского видеохостинга YouTube. Об этом сообщает газета "Известия".
Речь идет о мерах, которые предусмотрены законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, передает издание. Ограничения рассматриваются как ответ на блокировки каналов российских СМИ на YouTube.
В частности, видеохостинг может получить запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу. Кроме того, компания может быть ограничена в совершении платежей и переводах денег.
В сентябре 2021 года YouTube удалил со своей площадки два немецких канала RT. В компании объяснили данное решение тем, что каналы публиковали ложные данные о пандемии коронавируса.
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