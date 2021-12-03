Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко – СМИ

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Новым гендиректором компании VK станет первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сообщают издания РБК и "Коммерсант" со ссылками на свои источники.

На сайте "Ростелекома" говорится, что Кириенко назначили старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом компании в сентябре 2016 года. С декабря 2017 года он занимает пост первого вице-президента компании.

Ранее стало известно, что гендиректор холдинга VK Борис Добродеев покидает свой пост и уходит из организации. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет назначен новый гендиректор.

Холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Пакет акций VK принадлежал USM через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", в котором холдинг владел 45% акций. При этом акционерному обществу "МФ Технологии" принадлежало 57,3% голосующих акций компании VK. Весь этот пакет акций по итогу продан группе "СОГАЗ".

