Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве чемпионата России по кибатлетике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 6 и 7 декабря пройдет чемпионат России по кибатлетике – первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники соревнований будут на скорость проходить трассы с использованием разработок столичных инноваторов. Это бионические протезы рук и ног, экзоскелеты, коляски с электроприводом и нейроинтерфейсом, в которых часть функций мозга выполняет компьютер.

Для каждой категории кибатлетов подготовили свою трассу с препятствиями. В соревнованиях будут участвовать кибатлеты из 30 российских регионов.

"Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков", – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Соревнования организовывает союз "Кибатлетика" при поддержке Минпромторга РФ и правительства Москвы. За чемпионатом можно будет наблюдать онлайн. Трансляция станет доступна в аккаунте союза "Кибатлетика" в соцсети "ВКонтакте" и на портале cybathletics.ru.

Отборочные старты состоятся 6 декабря, а 7 декабря пройдут полуфиналы и финалы. В рамках первенства столичные разработчики презентуют протезы верхних и нижних конечностей, электроколяски и другие передовые решения.

Также на второй день на площадке чемпионата будет работать студия технологического нетворкинга FutureLab. Там спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудят, как инновации меняют повседневную жизнь.

Для просмотра мероприятия нужна регистрация. Создатели ассистивных технологий могут рассчитывать на поддержку города. Например, можно получить премию мэра столицы "Новатор Москвы". Призовые деньги разработчики вкладывают в развитие своего проекта. Также разработчики пользуются программами поддержки и сервисами Московского инновационного кластера (МИК).

Ранее российские ученые создали полноценную замену для сухожилий из полимеров и композитных материалов, которые не вызывают раздражения и воспаления. Результаты испытаний провели на крысах. Созданный имплантат способен обеспечить условия для формирования морфологически адекватной регенерированной связующей ткани в месте дефекта.