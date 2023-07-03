На БКЛ метро улучшили скорость мобильного интернета на 40%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Большой кольцевой линии московского метро улучшили скорость мобильного интернета на 40%, сообщает компания "Билайн".

Специалисты компании модернизировали существующую инфраструктуру на линии, включив новые дополнительные диапазоны 4G – 800 и 2 100. Таким образом, отмечает пресс-служба, общее количество обслуживающих БКЛ базовых станций выросло на 15%, до 248 штук.

Отмечается, что 800-й диапазон позволяет базовой станции увеличивать радиус действия сети, а 2 100-й – большему числу клиентов одновременно пользоваться ресурсом сети.

"Билайн" обеспечил связь на протяжении всей Большой кольцевой линии, чтобы клиенты могли оставаться на связи в пути: помимо мобильного интернета 4G, абонентам также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G. – Прим. ред.), заявили в компании.

"Оставаться всегда на связи для многих москвичей является ключевой ежедневной потребностью и наша задача закрыть эту потребность. С ростом качества, растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной", – рассказал региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

Теперь на Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета "Билайн" может достигать 250 Мб/с, заключили в компании.

Ранее оператор сотовой связи "Билайн" стал лидером по стабильности и непрерывности мобильного соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, согласно результатам исследования аналитического агентства Telecom Daily. Оператор занял лидирующую позицию с результатом 98,7%. Подобное свидетельствует о возможности пассажиров оставаться на связи и пользоваться интернет-сервисами во время движения по подземной линии.