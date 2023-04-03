Минэкономразвития хочет ограничить скачивание информации из баз данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, который позволит ограничить объем скачиваемой информации из баз данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Максима Колесникова.

"Законопроект предусматривает дополнительные меры защиты прав изготовителей баз данных в первую очередь за счет сужения перечня случаев, в которых информация из баз данных может быть законно извлечена и использована без согласия правообладателя", – объяснил чиновник.

По его словам, для владельцев данных неконтролируемое скачивание различных материалов является проблемой, поскольку доказать факт нарушения их прав часто достаточно сложно в рамках существующего в РФ законодательства.

В то же время Колесников заметил, что в рамках обсуждения законопроекта Минэк открыт к различным предложениям, поскольку должна быть сохранена возможность развития бизнеса из IT-сферы. Речь тут идет в том числе о возможности использования баз данных для машинного обучения.

Ранее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" призвала провести декриминализацию нарушений по девяти статьям Уголовного кодекса. В их числе – "Незаконное предпринимательство", "Нарушение авторских и смежных прав" и другие.



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