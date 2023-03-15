В России бизнес попросил поднять порог ущерба по статьям УК в три раза

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Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" призвала втрое повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо организации в Госдуму.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, настоящие лимиты не всегда могут отвечать экономическим реалиям – в последний раз они индексировались в 2016 году. К примеру, по статье о мошенничестве в предпринимательской сфере значительный ущерб составляет всего 10 тысяч рублей.

Помимо этого, организация предлагает провести декриминализацию нарушений по девяти статьям Уголовного кодекса. Например, по статьям «Незаконное предпринимательство» (ст. 171), «Нарушение авторских и смежных прав» (ст. 146) и другим.

В общественной организации "Деловая Россия" выступили за инициативу о повышении порогов крупного и особо крупного ущерба, однако не поддержали идею о декриминализации.

Так, по словам члена генерального совета организации Екатерины Авдеевой, декриминализация является двусторонним движением, которое отразится на порядке возбуждения уголовных дел.

Ранее стало известно о новом проекте Минэкономразвития РФ, согласно которому в России предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грант на создание или развитие бизнеса раз в три года.

Ранее такой мерой поддержки можно было воспользоваться однократно. Теперь молодым бизнесменам хотят разрешить получать ее раз в три года, если первый грант был реализован успешно.

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