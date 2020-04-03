Пользователи вновь пожаловались на проблемы в работе Instagram

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Проблемы в работе социальной сети Instagram фиксируют пользователи по всему миру. Об этом сообщает портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Известно, что жалобы на работу соцсети начали поступать в четверг, 2 апреля, в 21:20 по московскому времени. О сбоях заявили в США, Испании, Нидерландах, Германии, Великобритании, Польше, Бразилии и Аргентине.

Почти половина опрошенных заявила о проблемах с новостной лентой. При этом у 37 процентов пользователей не работает сторис. Еще 17 процентов не смогли опубликовать свои записи.

Накануне пользователи Instagram уже сообщали о проблемах в работе соцсети. Сбои также были зафиксированы у WhatsApp и Facebook.