Опубликовано видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником

2 декабря, 18:02
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. 41-секундный ролик появился на официальной странице в Twitter.
Ракета успешно вывела на орбиту спутник Минобороны с порядковым номером "Космос-2524". Запуск произвели в субботу, 2 декабря, в 13:43. Спустя три минуты на сопровождение ракету приняли наземные средства Воздушно-космических сил.
Это уже четвертый "Союз-2", который стартовал с Плесецка в этом году. Всего число пусков ракет-носителей этапов модернизации 1а, 1б и 1в достигло 32.
28 ноября состоялся неудачный пуск "Союза-2.1б" с космодрома Восточный. Ракета-носитель стартовала, но вывести 19 спутников на орбиту не получилось. Фрагменты первой ступени ракеты обнаружили в Приамурье.
Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома #Плесецк pic.twitter.com/DyVpIcDKwo— Минобороны России (@mod_russia) 2 декабря 2017 г.
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