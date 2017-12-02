Опубликовано видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. 41-секундный ролик появился на официальной странице в Twitter.

Ракета успешно вывела на орбиту спутник Минобороны с порядковым номером "Космос-2524". Запуск произвели в субботу, 2 декабря, в 13:43. Спустя три минуты на сопровождение ракету приняли наземные средства Воздушно-космических сил.

Это уже четвертый "Союз-2", который стартовал с Плесецка в этом году. Всего число пусков ракет-носителей этапов модернизации 1а, 1б и 1в достигло 32.

28 ноября состоялся неудачный пуск "Союза-2.1б" с космодрома Восточный. Ракета-носитель стартовала, но вывести 19 спутников на орбиту не получилось. Фрагменты первой ступени ракеты обнаружили в Приамурье.