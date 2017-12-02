Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны.

Запуск произвели в 13:43 с космодрома Плесецк в Архангельской области в штатном режиме. В 13:46 на сопровождение ракету приняли наземные средства Воздушно-космических сил. Космический аппарат функционирует нормально, связь установлена и поддерживается, сообщает РИА Новости. Спутнику дали порядковый номер "Космос-2524".

В предыдущий раз "Союз-2" запустили в сентябре, когда он вывел на орбиту навигационный аппарат "Глонасс-М". Всего в 2017 году ракета-носитель стартовала четырежды.

28 ноября состоялся неудачный пуск "Союза-2.1б" с космодрома Восточный оказался неудачным. Он стартовал, но вывести 19 спутников на орбиту не получилось. Фрагменты первой ступени ракеты обнаружили в Приамурье. Завершить поиски и вывезти все фрагменты должны к 4 декабря.