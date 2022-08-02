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Технологии

16:08

Сервис Flightradar24 ограничил работу сайта из-за кибератак

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Flightradar24 временно ограничил работу своего сайта, чтобы предотвратить вредоносную активность, сообщается на сайте сервиса.

"Пока мы продолжаем отражать атаки на наши системы, мы ограничили количество действий в минуту на веб-сайте Flightradar24", – говорится в сообщении.

Ранее сервис отследил, что самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Согласно данным авиарадаров, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, после чего повернул на север.

СМИ писали, что Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 (16:00 и 17:00 мск) по местному времени. Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать кризис в отношениях США и КНР

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