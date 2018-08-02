WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний

2 августа, 09:18
Фото: depositphotos/Mactrunk
Компании будут платить за отправку сообщений клиентам в WhatsApp. Об этом говорится в блоге популярного мессенджера.
В WhatsApp уточнили, что плату введут на сообщения от служб поддержки и рекламы. Представители мессенджера пояснили, что после запуска приложения WhatsApp Business пользователи отмечали, что теперь предпочитают "написать компании в чате, чем звонить или послать ей e-mail". "Сегодня мы расширяем нашу поддержку бизнеса, которому требуются продвинутые инструменты для общения с клиентами", – рассказали в WhatsApp.
Представители мессенджера добавили, что услуга по отправке некоторых сообщений будет платной, поэтому чаты клиентов станут свободнее.
В настоящее время WhatsApp пользуются около 1,5 миллиарда человек из разных стран мира. Мессенджер принадлежит Facebook.
Ранее сообщалось, что WhatsApp запустил новую функцию групповых звонков. В одном групповом звонке могут участвовать до четырех человек, пояснили в WhatsApp.
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