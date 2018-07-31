WhatsApp запустил групповые звонки

31 июля, 11:05
Фото: depositphotos/Mactrunk
WhatsApp запустил функцию групповых звонков. Пользователи мессенджера получили возможность совершать групповые аудио- и видеозвонки, сказано в блоге компании.
По данным WhatsApp, в день пользователи тратят на звонки свыше двух миллиардов минут. "Мы рады сообщить, что групповые аудио- и видеозвонки будут доступны в WhatsApp начиная с сегодняшнего дня", – подчеркнули в компании.
Представители WhatsApp уточнили, что в одном групповом звонке могут участвовать до четырех человек. Чтобы открыть групповой аудио- или видеочат, нужно будет позвонить одному из собеседников, а затем нажать на кнопку "добавить участников".
Отмечается, что в последнем обновлении мессенджера для устройств на iOS и Android групповые звонки получат end-to-end шифрование.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция для фото. Пользователи, владеющие устройствами на базе Android, смогут отменить автоматическое сохранение всех присланных им фотографий. Изменения также коснутся аудио и видео. По замыслу разработчиков обновления, это позволит экономить память устройств и повысить уровень приватности.
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