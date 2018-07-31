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Общество

31 июля, 18:55

Пользователей WhatsApp пугает жуткое существо по ночам

общество за рубежом

Фото: depositphotos/Mactrunk

Пользователи популярного сервиса обмена сообщениями WhatsApp пожаловались на то, что у них в контактах появляется жуткое существо, которое отправляет им фото шокирующего содержания по ночам. Существо не дает покоя пользователям из Германии, Испании и ряда других стран, сообщает "Газета.ру".

Существо называет себя Момо и общается с пользователями с японского номера телефона.

Как сообщается, Момо выглядит как ужасающая женщина-ворона. Существо заявляет, что оно умерло три года назад.

Пользователи сервиса сообщают, что существо отправляет странные фото и даже выходит на видеосвязь. Все это происходит по ночам.

Полиция Испании выпустила официальное предупреждение, в котором рекомендует не отвечать на звонки Момо и не пересылать ее сообщения. Угрозу вируса пока не установили.

Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали о самых опасных мобильных приложениях, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. На верхних строчках списка для iOS-устройств оказались мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. В тройку лидеров попала навигационная программа Waze. Первые два сервиса также оказались на первых местах по уровню риска на смартфонах под управлением Android. На третьем месте здесь расположился мессенджер Telegram.

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