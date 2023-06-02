"Ростелеком" зафиксировал интерес зарубежных стран к информсистеме "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарубежные страны проявляют интерес к российской информационной системе "Госуслуги". Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.

"Если говорить про глобальные истории, которые могли бы существовать, то действительно есть неподдельный интерес к российскому порталу "Госуслуг", потому что они действительно являются выдающимся продуктом, которое создало Минцифры, а мы им активно в этом помогали", – заявил он.

По словам Меньшова, пока поставлять продукт в зарубежные страны невозможно. Для этого портал следует перевести на "Гостех". Однако после всех необходимых процедур платформа может стать популярной и востребованной за пределами РФ, заявил он.

До этого Минцифры РФ и "Ростелеком" проверили портал "Госуслуги" на наличие уязвимостей. По результатам проверки, серьезных недочетов обнаружено не было. Вице-президент компании "Ростелеком" по информационной безопасности и гендиректора "РТК-Солар" Игорь Ляпунов пояснил, что это оказалось возможно благодаря достойной работе специалистов.

