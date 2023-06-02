Экс-советник Путина заявил, что анонимность в интернете исчезнет

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В будущем анонимность в интернете исчезнет. Об этом заявил радиостанции "Комсомольская правда" бывший советник Владимира Путина Герман Клименко.

Он отметил, что базовая анонимность в Сети пропадет в течение "разумного" времени. По мнению Клименко, это произойдет, поскольку анонимность плодит фейки о взрывах и доводит до самоубийства.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сделать использование даркнета незаконным. По его словам, в настоящее время в данном сегменте интернета сидят анонимные злоумышленники.

До этого около 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования. Отмечалось, что всплески ложных минирований регулярно наблюдаются в России в последние годы. Угрозы взрывов ни разу не подтвердились, однако по закону каждое сообщение необходимо проверять.

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