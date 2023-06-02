Искусственный интеллект дрона США решил ликвидировать оператора на испытаниях – СМИ

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Искусственный интеллект (ИИ) Военно-воздушных сил (ВВС) США решил ликвидировать оператора в ходе испытаний. Об этом The Guardian сообщил начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США Такер Гамильтон.

При обнаружении цели оператор иногда приказывал ИИ не уничтожать их. Однако система, определив, что человек мешает ей выполнить задачу, решила ликвидировать его.

"Нельзя говорить об искусственном интеллекте, в целом интеллекте, машинном обучении, автономии, если при этом умолчать об этике и ИИ", – сказал Гамильтон.

Испытания проходили в симуляционном формате. Никто из участников тестирования не пострадал.

Ранее российские военные протестировали в зоне спецоперации дроны-камикадзе "Привет-82". В ходе испытаний были проверены дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, которые используют ВСУ. Аппараты запускали на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

