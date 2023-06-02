Специалисты компании "Доктор Веб" нашли модуль-шпион в приложениях для Android – СМИ

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Программный модуль SpinOk для Android, который может шпионить за пользователями, содержится в приложениях, загруженных более 421 миллионов раз. Об этом со ссылкой на специалистов компании "Доктор Веб" сообщает газета "Известия".

"Специалисты компании "Доктор Веб" выяснили, что троянский модуль и его модификации содержатся в 101 приложении, которые распространяются через каталог Google Play", – указано в сообщении.

По словам экспертов, сотни миллионов владельцев Android-устройств могут стать жертвами кибершпионажа. Компания "Доктор Веб" сообщила корпорации Google о найденной угрозе.

Шпионский модуль распространяется под видом маркетингового SDK, и предлагает пользователям мини-игры, различные задания и розыгрыши призов. Он может получать список файлов и проверять наличие заданного файла или директории на устройстве, а также видеть и изменять содержимое буфера обмена.

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