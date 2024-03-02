Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Развитие искусственного интеллекта зашло настолько далеко, что вскоре будет невозможно определить, с кем на самом деле говоришь по телефону и видеосвязи. Таким мнением поделилась главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает РИА Новости.

Симоньян отметила развитие искусственного интеллекта и опасности, связанные с этим.

"Искусственный интеллект зашел так далеко и так легко сейчас можно сделать кого угодно, что в конечном итоге все вернется на круги своя", – сказала Симоньян на Всемирном фестивале молодежи.

Журналист также отметила, что развитие искусственного интеллекта принесет новый тренд – необходимость встречаться в реальной жизни, так как искусственный интеллект не сможет заменить настоящее общение с человеком.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что одобрил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. Президент отметил, что Россия опережает европейские страны по уровню электронных госуслуг. Президент призвал не останавливаться на этом.

Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта