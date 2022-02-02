Россиянам рассказали о значимых изобретениях 2021 года

Одним из самых значимых изобретений 2021 года является инновационная модель ледокола "Помор-ВОИР". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.



Автором изобретения выступил капитан дальнего плавания Юрий Чашков.

"В ходе испытания была продемонстрирована работа ступенчатых носовых обводов ледокола, которые продавливали края расколотого ледового поля и раздвигали разрушенные фрагменты таким образом, чтобы они оставались под ледовым покровом. За ледоколом остается чистый канал, по которому могут свободно проходить ведомые суда", – говорится в сообщении.

Не менее значимым изобретением является система спасения на водоемах "СОФА". Спасательный рукав мгновенно надувается и выпрямляется, если направить его в сторону утопающего, толкнув по льду или кинув в воду. Утопающий может ухватиться за рукав и выбраться на твердую поверхность. Использовать устройство можно при температурах от -60 до +50 градусов.

Технологический предприниматель Егор Лодышкин выступил автором проекта Silverty Mask. Это многоразовые гигиенические маски с нанопокрытием из серебра 999-й пробы. Маска плотно облегает лицо со всех сторон, обеспечивая эффективную защиту от проникновения микробов.

В 2021 году также была разработана энергосберегающая система отопления и кондиционирования для арктических районов. Ее можно применять при проектировании гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Среди значимых изобретений 2021 года есть и двигатели сверхмалых космических аппаратов, которые предполагают использование кинетической энергии, в том числе естественного и техногенного космического мусора.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому человеку, то система заблокирует доступ.

