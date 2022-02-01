Россиянам рассказали, как спасти упавший в снег телефон

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Попадание обычной воды на телефон не принесет никакого вреда устройству, однако реагенты или соль могут вызвать коррозию. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.
По его словам, коррозия из-за веществ проявится лишь через 2–3 месяца. Если телефон упал в снег, то устройство лучше сразу же встряхнуть и протереть насухо, уделяя особое внимание разъемам.
"Не забывайте, что сразу же заряжать смартфон нельзя, потому что это может привести к короткому замыканию или коррозии. Сильно промокшее устройство, из щелей которого льется вода, необходимо сразу выключить", – цитирует Кувикова газета "Известия".
Специалист не рекомендовал сушить телефон на батарее или с помощью фена, так как это протолкнет воду дальше в щели. Можно использовать ручной пылесос возле всех разъемов и динамиков. После этого необходимо оставить устройство в банке с рисом на пять-шесть часов. Вместо риса можно использовать пакетики с силикагелем.
Ранее сообщалось, что компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины.
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