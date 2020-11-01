"Цифровое деловое пространство" подготовило квест ко Дню менеджера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Цифровом деловом пространстве" (ЦДП) организовали креативный квест на знание должностей в честь Дня менеджера. Об этом сообщили в пресс-службе проекта в Instagram.

"Сегодня (1 ноября) отмечается профессиональный праздник офисных специалистов. По этому случаю, мы решили проверить, сможете ли вы отличить настоящие вакансии от вымышленных", – сказано в сообщении.

Проект называется "Наймите меня немедленно". Он предлагает участникам угадать по описанию, какая вакансия вымышленная, а какая реальная. В квесте 10 этапов. Пройти его можно по ссылке.

Специалисты ЦДП также выяснили, что креативно мыслящих соискателей отталкивает банальное название будущей должности.

Ранее сообщалось, что финалистами IX Национальной премии Russian Event Awards 2020 стали два проекта ЦДП. Видеопроект "Техносказки" вышел в финал в номинации "Лучшее туристическое MICE-событие". А выставка "Стартап как искусство" в саду "Эрмитаж" вошла в шорт-лист в номинации "Лучший партнерский проект туристического события".

