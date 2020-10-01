Эксперт рассказал об опасности спутанных проводов у техники

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Технический эксперт АНО "Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов рассказал агентству Прайм, чем опасны спутанные провода у техники. По мнению эксперта, это может привести к повреждению устройства или вызвать короткое замыкание.

"Современная электроника очень чувствительна к потере контакта с электрической сетью или с другим устройством, поэтому нарушение контакта в проводах может привести к полному или частичному выходу техники из строя", – пояснил специалист.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, в каких случаях компьютерная клавиатура опасна для здоровья. По его словам, причиной целого ряда кожных заболеваний могут стать микроорганизмы, скапливающиеся на клавишах. Специалист напомнил, что обычную клавиатуру необходимо чистить раз в месяц.