Минпромторг сообщил о DDoS-атаках на систему электронного документооборота

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Система операторов электронного документооборота, который применяется для торговли продовольственными товарами, подверглась DDoS-атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве подчеркнули, что в украинских телеграм-каналах появились призывы к кибератакам на российские сервисы ЭДО. В Минпромторге отметили, что операторы прилагают все усилия для минимизации влияния кибератак на участников торговли.

Министерство также подготовило разъяснение о возможности в случае аварийного режима осуществлять оборот продукции без электронных документов. Однако после восстановления штатной работы системы необходимо будет вновь подать документы.

Ранее сообщалось, что сайт партии "Единая Россия" подвергся мощной DDoS-атаке, которая велась с территории США, Кореи и Европы. При этом отмечалось, что усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксировались каждый день.

