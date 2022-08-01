В WhatsApp появится новая функция

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Разработчики мессенджера WhatsApp планируют оснастить приложение новой функцией. Благодаря ей администраторы групп смогут удалять сообщения из чата у всех участников. Об этом сообщили на портале WABetaInfo.

Сейчас обновление доступно для некоторых бета-тестировщиков. После внедрения функции ее смогут протестировать и другие пользователи. Уточняется, что дата появления функции в мессенджере пока остается неизвестной.

Также известно, что в одной из бета-версий обнаружили возможность установки 3D-аватаров.

Ранее WhatsApp разрешил переносить данные между iOS и Android. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо скачать специальное приложение для переноса и обновить программное обеспечение до последней версии на обоих смартфонах. Отмечается, что аккаунт WhatsApp должен быть зарегистрирован на один номер.

Кроме того, в приложении WhatsApp для ПК появится новая функция. Пользователи смогут отвечать на сообщения прямо из всплывающих уведомлений. Такую возможность разработчики предусмотрят уже в следующем обновлении приложения.