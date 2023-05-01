Сервер Minecraft не выдержал наплыва желающих посетить памятник Жириновскому 1 мая

Фото: телеграм-канал SHOT

Сервер в Minecraft не выдержал число желающих посетить виртуальный памятник Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

"Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. <...> В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. <...> Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", – рассказали в партии.

На виртуальном митинге выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Он отметил, что это не первое подобное мероприятие, партия намерена и дальше использовать игровые платформы со своими избирателями.

Ранее на на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому. Мероприятие состоялось 6 апреля – в годовщину со дня смерти политика. Скульптура представляет собой фигуру лидера ЛДПР в полный рост.



Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище