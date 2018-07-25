Компания Apple извинилась за проблемы в работе новых MacBook Pro

Фото: depositphotos/duha127

Руководство Apple принесло извинения пользователям, у которых возникли проблемы с новым MacBook Pro. Выяснилось, что из-за перегрева устройство не может полноценно работать. Заявление Apple приводит телеканал CNBC.

Как объяснили специалисты компании, проблема с перегревом возникла из-за недочетов в программном обеспечении. В сообщении производителя сказано, что в ходе дополнительного тестирования установили, что "в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения". В итоге это снижает частоту работы процессора на новом MacBook Pro, добавили в Apple.

Чтобы устранить этот недочет, компания выпустила обновление для операционной системы macOS – High Sierra 10.13.6. В Apple пообещали, что, установив обновление, пользователи ноутбуков получат заявленные показатели работы.

Компания Apple представила обновленную линейку MacBook Pro 12 июля. Ноутбуки с 15-дюймовым и 13-дюймовым экраном оснащены процессорами Intel восьмого поколения. Кроме того, на MacBook Pro 15 производители установили шестиядерный чип Core i9. По заявлениям разработчиков, MacBook Pro 15 на 70% предшествующих моделей.

Тем не менее, вскоре оказалось, что новые устройства работают даже медленнее предшественников из-за перегрева. На проблемы первым обратил внимание блогер Дейв Ли, который протестировал новый девайс и показал, что тот начинает работать быстрее, если его предварительно поместить в холодильник.