Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году

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Компания Apple заявила, что до конца 2018 года создаст более 70 новых эмодзи. Они станут доступны на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac с выходом бесплатного обновления ПО, передает ТАСС.

"Новые виды эмодзи будут созданы на основе утвержденного набора символов Unicode 11.0, включая еще больше вариантов причесок для представления людей с рыжими, седыми и кудрявыми волосами, новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной", – сообщила пресс-служба корпорации.

Помимо этого, появятся новые эмодзи в категории спорт, животные, еда. Также пользователей ждут новые значки супергероев.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить к осени новые модели iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods и Apple Watch.