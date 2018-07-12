СМИ рассказали о новых продуктах Apple

12 июля, 22:12
Новые модели iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods и Apple Watch выйдут к осени. Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на доклад аналитика TF International Securities.
По данным ресурса, Apple разрабатывает три модели смартфонов, две – оснащены OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а третья – LED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. У премиальных моделей будут двухобъективные камеры. Все три iPhone получат функцию распознавания лиц Face ID и процессоры А12
Две версии планшетов iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма и без кнопки "домой" также должны представит осенью 2018 года.
Ранее эксперты выдвинули предположение о том, сколько будут стоить новые гаджеты. Согласно предположениям аналитиков, самая большая модель с экраном в 6,5 дюйма обойдется покупателям в 999 долларов. Средний гаджет с экраном 5,8 дюйма – 899 долларов.
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