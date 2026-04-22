Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 15:48

Общество

Подмосковные врачи спасли мальчика с застрявшим в глазу рыболовным крючком

Фото: mz.mosreg.ru

Подмосковные врачи спасли мальчика с застрявшим в глазу рыболовным крючком, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел во время рыбалки – крючок попал в левый глаз. С места происшествия бригада скорой помощи доставила мальчика в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Врачи при поступлении провели необходимые обследования, чтобы определить точное нахождение инородного тела. При этом состояние пациента требовало экстренной медицинской помощи, поскольку осложнения могли привести к занесению инфекции и полной слепоте.

Лечащий врач-офтальмолог Даниил Гулякин отметил, что крючок имел обратное жало, поэтому его нельзя было просто вынуть.

"Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: используя микроскоп и микрохирургические инструменты, был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления", – подчеркнул врач.

Крючок удалось извлечь, после чего рану ушили сверхтонкими иглами. Кроме того, было наложено несколько узловых швов. Каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но не деформировать оболочку.

Следующими этапами лечения стали наблюдение за динамикой внутриглазного давления и контроль заживления раны. В настоящий момент с мальчиком все хорошо – его зрению ничего не угрожает.

Ранее столичные врачи спасли 16-летнего подростка с новообразованием весом 1,5 килограмма. Операция по удалению опухоли длилась около 5 часов и проходила малоинвазивным методом. Юношу выписали на 9-й день после хирургического вмешательства.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

