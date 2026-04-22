Подмосковные врачи спасли мальчика с застрявшим в глазу рыболовным крючком, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел во время рыбалки – крючок попал в левый глаз. С места происшествия бригада скорой помощи доставила мальчика в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Врачи при поступлении провели необходимые обследования, чтобы определить точное нахождение инородного тела. При этом состояние пациента требовало экстренной медицинской помощи, поскольку осложнения могли привести к занесению инфекции и полной слепоте.

Лечащий врач-офтальмолог Даниил Гулякин отметил, что крючок имел обратное жало, поэтому его нельзя было просто вынуть.

"Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: используя микроскоп и микрохирургические инструменты, был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления", – подчеркнул врач.

Крючок удалось извлечь, после чего рану ушили сверхтонкими иглами. Кроме того, было наложено несколько узловых швов. Каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но не деформировать оболочку.

Следующими этапами лечения стали наблюдение за динамикой внутриглазного давления и контроль заживления раны. В настоящий момент с мальчиком все хорошо – его зрению ничего не угрожает.

