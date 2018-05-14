Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета‐амфибии в 2022 году

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Китай планирует начать коммерческие поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 в 2022 году, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы надеемся получить сертификат летной годности от управления гражданской авиации к 2021 году, а к 2022 году начать поставку гидросамолетов заказчикам", − пояснил главный конструктор проекта Хуан Линцай.

По его словам, с июля 2018 года Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) транспортирует самолет из города Чжухай провинции Гуандун в Цзинмэнь провинции Хубэй. Там специалисты AVIC проведут его первый тестовый взлет с поверхности воды. В небе гигантский самолет-амфибию впервые испытали в конце 2017 года.

Как пояснили в AVIC, гидросамолет AG600, предназначен для решения задач гражданской авиации. Он может всего за 20 секунд набрать до 12 тонн воды и способен без дозаправки сбросить до 370 тонн жидкости.

Крупнейший в мире самолет-амфибию разработали для борьбы с лесными пожарами и проведения крупных спасательных операций. При этом не исключается, что AG600 могут использовать и в армии КНР.